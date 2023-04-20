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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: 'Erzurum Cumhur ittifakının yanında'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: "Erzurum Cumhur ittifakının yanında"

Politika Haberleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Aydın, Erzurum'un Cumhur ittifakının yanında olduğunu aktardı.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçe programları yaparak vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Prof. Dr. Kamil Aydın, vatandaşların MHP adaylarına büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi. - ERZURUM

Seçim Sonuçları

Aydın Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Kamil Aydın Erzurum Aydın Politika Haberler

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