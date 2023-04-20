MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: "Erzurum Cumhur ittifakının yanında"
Politika Haberleri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Aydın, Erzurum'un Cumhur ittifakının yanında olduğunu aktardı.
Seçim çalışmaları kapsamında ilçe programları yaparak vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Prof. Dr. Kamil Aydın, vatandaşların MHP adaylarına büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi. - ERZURUM
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika