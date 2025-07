MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Herkes Tayfun füzesinin menziline ve hızına odaklanmış durumda ama kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor. Onu da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Fuarı'na katıldı. Fuarda konuşan Özdemir, "Türk savunma sanayi aradan geçen her gün Türk milletinin milli gururu olma yolunda yeni kazanımlarla yoluna devam ediyor. Böylesi bir günde biz de burada Türk mühendislerinin, Türk aklının ürüne dönüştüğünde ne gibi başarılar yaptığını, başarılara ulaştığını, hangi seviyeye çıkmış olduğunu gözlemlemek üzere bulunuyoruz. Tabii tarih boyunca Türk milleti askeri anlamda çok ciddi zaferler elde etti. Bu zaferlerin özelliğine ve önemine baktığınızda dönemi itibariyle her vakit askeri teknolojik anlamda Türk milletinin askeri başarılar elde ettiği dönemlerde üstün seviyeye ulaşmış olduğu gerçeğinde görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan şahit toplardan tutun, gemilerin karadan yürütülmesine veya diğer alanlara baktığınız vakit Türk milleti her zaman askeri bir deha olarak sadece askeri taktik anlamında değil, imal, ikmal ve lojistik anlamda da öne çıkmış bir millettir" dedi.

Ortadoğu'da meydana gelen savaşlarda Türkiye'nin ürettiği silahların öneminden bahseden Özdemir, "21. yüzyılda Karabağ'dan tutun Libya'ya, Irak'tan alın Suriye'ye varıncaya kadar hatta Ukrayna'da hemen hemen aktif çatışma sahalarının yaşandığı her coğrafyada Türk aklının ürünü olan savaş araç ve gereçlerinin, savunma sanayi ürünlerinin savaşı değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda diplomatik anlamda da muazzam kazanımlar elde etmeye sebebiyet verdiğini gözlemliyoruz. Bunun son örneğini de bizler Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmada da gözlemledik. Burada ülkemizin Pakistan'a vermiş olduğu destekle Pakistan'ın elde etmiş olduğu zafer önemli bir zaferdi. Dolayısıyla bu gelişmelerin tamamı dünya kamuoyunun ilgisini Türk aklına yöneltmeye sevk etti. O Türk aklının da ne anlama geldiğini bugün işte biz de fuarda net bir şekilde ürünlerimize bakarak hep birlikte gözlemliyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayii kuruluşlarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunma sanayiinde yaşanan gelişmelerden dolayı tebrik eden Özdemir, "Ben bütün savunma sanayi kuruluşlarımızı, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere savunma sanayi başkanlığımızı ve bu başkanlık altında hizmet veren bütün kurum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü bu kolay bir iş değil. Bu emek gerektiren bir iş, sabır gerektiren bir iş, gayret gerektiren bir iş ve bütün bunlarla beraber savunma sanayisi dediğimiz alan sadece 3-5 fabrikadan oluşan bir alanda değil. Bu bütüncül bir ekosistem inşasıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu yüklendiği geçmişten günümüze kadar 57. Cumhuriyet Hükümeti döneminde de işte bugün Cumhur İttifakı kapsamında da bu sorumluluğu ne zaman üstlenmişsek milletimize karşı önemli bir şekilde yerine getirmiştir ve savunma sanayine çok büyük önem vermiştir. Sayın genel başkanımızın da bu yüksek hassasiyetiyle beraber aziz milletimize zaman zaman partimizin ve kendi fikirlerini paylaştığını bizler gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Tayfun füzesinin muazzam bir sistem olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Size karşı savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Ancak aşırıya kaçmayın' buyururken aynı zamanda kuvvet hazırlamamız gerektiğini de bize buyurmuşlardır. Bu ayeti kerimeden sonra Peygamber Efendimize nasıl bir kuvvet hazırlanması gerektiği sorulduğunda ise sevgili Peygamberimiz 'Kuvvet atmaktır' buyurmuştur. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinden yola çıkarak kuvvetin atmak olduğu gerçeğiyle Türk milletinin bu inanç ve bu değerlerle beraber hayata geçirdiği muazzam bir roket füze sistemi. Tabii herkes Tayfun füzesinin menziline ve hızına odaklanmış durumda ama kimse Tayfun füzesinin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor. Onu da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi. - İSTANBUL