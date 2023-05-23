MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: 'Şahlanış dönemi başlayacak'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için çalışmalara devam ettiklerini, şahlanış döneminin başlayacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve parti yöneticileri ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için sahada olduklarını belirterek, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz, sahadayız. Rehavete kapılmadan seçim sürecini atlatacağız. Yurt dışı seçmenlerimizin yoğun bir katılımı var. 6'lı masaya fırsat vermeyeceğiz. Vesayet odaklarına fırsat vermeyen bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz var. Kesintisiz hükümet devam ediyor. Ekonomi programımız, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek üzerine kuruldu. Bundan sonra cari fazla da vermeye başlayacağız. Dünyada da ekonomik sıkıntı var. Türkiye'ye ekonomik yönden sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Seçimden sonra normale dönmeye başlayacaktır. Genel anlamda altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkeyiz. Çanakkale köprüsü, şehir hastaneleri, daha birçok devasa yatırımlar var. Artık üretime daha fazla kaynak imkanı var. Eser, hizmet siyaseti karşılık buluyor, milletimiz destekliyor. Gelecekten umutluyuz. Artık şahlanış dönemine gireceğiz" dedi.

İHA Bölge Müdürü Kenan Arvas da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. - KONYA