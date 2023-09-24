MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Mahalli idareler seçiminde başarılı olmak zorundayız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı olarak verilen sözleri yerine getirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için mahalli idareler seçiminde başarılı olmanın önemine vurgu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek, yaraları sarmak ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle Türk asrını gerçekleştirmek için mahalli idareler seçiminde başarılı olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Karakaya, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1 Ağustos 2023'te başlattıkları kongre sürecinin 17 Mart 2024'te 14'üncü Büyük Kurultay'ın yapılmasıyla sona ereceğini hatırlattı.

Yerel seçimlere yönelik çalışmaları ise 24 Temmuz 2023'te başlattıklarını anımsatan Karakaya, "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yurt genelinde ilan, duyuru ve reklamların her geçen gün artırılarak devam ettirildiğini bildirdi.

Karakaya, milletin 14-28 Mayıs'ta "istikrar" dediğini ve istikbalini Cumhur İttifakı'na yeniden emanet ettiğini vurgulayarak, "Şimdi sıra, yönetmeyi beceremeyen, iş bilmezlerin elinde rezil olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimleri Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı siyasi anlayışıyla buluşturmak, partimizin üretken belediyecilik modeliyle tanıştırmaktır." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek, yaraları sarmak ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle Türk asrını gerçekleştirmek için mahalli idareler seçiminde başarılı olmak zorundayız. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın bizzat belirlediği hedefler doğrultusunda koşmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.