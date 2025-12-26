Haberler

MHP'li Karakaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutlayarak, bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin simgesi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutladı.

Karakaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya geldiğini anımsattı.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından Ankara'ya taşındığını ve Milli Mücadele'nin kalbinin bu kentte atmaya başladığını belirten Karakaya, "27 Aralık 1919, bir yolculuğun sona erdiği değil millet egemenliğinin Ankara'da kök saldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Ankara o gün, milli iradenin başkentleştiği, TBMM'nin açılışına giden yolun siyasi ve stratejik merkezi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının tehditlere, pusulara ve yokluklara rağmen çıktıkları yoldan dönmediklerinin altını çizen Karakaya, 27 Aralık'ın Milli Mücadele ve milli egemenliğin tarihine altın harflerle kazındığını, Ankaralılar için nesilden nesle aktarılacak gurur vesikası olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bala Milletvekili olmasının da ayrıca gurur verdiğini dile getiren Karakaya, Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını yad etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var