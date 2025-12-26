MHP'li Karakaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutladı.

Karakaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya geldiğini anımsattı.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından Ankara'ya taşındığını ve Milli Mücadele'nin kalbinin bu kentte atmaya başladığını belirten Karakaya, "27 Aralık 1919, bir yolculuğun sona erdiği değil millet egemenliğinin Ankara'da kök saldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Ankara o gün, milli iradenin başkentleştiği, TBMM'nin açılışına giden yolun siyasi ve stratejik merkezi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının tehditlere, pusulara ve yokluklara rağmen çıktıkları yoldan dönmediklerinin altını çizen Karakaya, 27 Aralık'ın Milli Mücadele ve milli egemenliğin tarihine altın harflerle kazındığını, Ankaralılar için nesilden nesle aktarılacak gurur vesikası olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bala Milletvekili olmasının da ayrıca gurur verdiğini dile getiren Karakaya, Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını yad etti.