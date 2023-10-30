MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Solingen faciasının 30. yıldönümünde anma törenine katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, "Maziyi bilmeden atiye yelken açamayız! Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

MHP'li Kamil Aydın, Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen aşırı sağcı saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk ve olayda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç için Ankara'da düzenlenen anma törenine katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından organize edilen anma programında konuşan Kami Aydın, önemli mesajlar verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, anma programında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değindi. İsrail'in Filistin'de dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini dile getiren Kamil Aydın, "Bu vahşete hep birlikte dur dememiz gerekiyor" dedi.

YTB'nin davetlisiydi

Almanya'nın Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Mevlüde Genç ve ailesinin evine ırkçı kundaklama saldırısı gerçekleştirilmiş ve aynı aileye mensup 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu Solingen faciasının 30. yıldönümü ve Mevlüde Genç'in vefatının seneyi devriyesini anmak üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Programa katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte sergi alanı ziyaret etti. YTB Başkanı Abdullah Eren MHP'li Aydın'a "30. Yılında Solingen Faciası" kitabını tanıttı. Ardından Solingen ve ırkçı saldırılara ilişkin film gösterimi gerçekleştirildi.

Aydın Gençlere Seslendi

MHP'li Kamil Aydın, burada yaptığı konuşmada gençlere önemli önemli mesajlar verdi. Cumhuriyetin 100. yılında gençlere seslenen Aydın, "Sevgili gençler, sevgili yavrularım! Ne olur tarih bilincinizi geliştirin, maziye bakmadan atiye yeklen açamayız. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz eğer hata yaparsak, tarihten ders çıkarmazsak, biraz önce de ifade ettiğim tarih tekerrür eder, yani bu tür trajediler yaşanmaya devam eder. Zalim zalimliğine devam eder. Bunun için tarihimizi bilmeli, tarih köklerimizi diri tutmalı, o şuur ve bilinçle geleceği planlamalıyız. Güçlü olmanın yolu bundan geçiyor" diye konuştu. - ERZURUM