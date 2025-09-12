MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Kalaycı, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Kalaycı, "Terörsüz Türkiye" süreci konusunda milleti aydınlatmak için MHP'nin bölge toplantıları tertiplediğini söyledi.

Toplantılardaki temel amacı anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye'yi istemiyorum diyen olmaz. Ama kafasında soru işaretleri olanlara ve iyi niyetli, samimi olan insanlarımıza saygı duyuyoruz. Onların aydınlatılmasında da bizlere büyük görev, sorumluluk düştüğünü düşünüyoruz."

"Terörsüz Türkiye, terörle mücadelede sağlanan büyük başarının bir sonucu"

Kalaycı, Türk milletinin tarihe bakıldığı zaman bir ve beraber olduğunda birçok zafere imza attığına dikkati çekti.

Çanakkale, Sakarya, en son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine karşı verilen mücadelenin bunun örneği olduğunu aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, terörle mücadelede sağlanan büyük başarının bir sonucudur. Bu anlamda da şehitlerimize, gazilerimize minnet borçluyuz. Bu vatanda bağımsız yaşıyorsak onlar sayesindedir. Hepsini rahmetle anıyorum, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Terörsüz Türkiye konusunda kısaca atılan adımlara baktığımız zaman başka ülkelerde, dünyada terörü bitirmiş ülkelerdeki örneklere baktığımızda bizim kısa zamanda çok önemli mesafe katettiğimizi görebiliyoruz."