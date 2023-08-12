MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: 'MHP 14 Mayıs'ta büyük bir zafer elde etti'

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Komşu olalım ülke hayrına' çağrısı ile ilgili olarak, "Muhataplar belli, çağrımızın adresi belli. Bu çağrımıza mutlaka ülke, millet ve vatan lehine ve yararına bir cevap verilecektir" dedi.

Mhp 14. Olağan Tepebaşı İlçe Kongresi, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Parti yöneticileri, üyeler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gelecek yıl düzenlenecek yerel seçimlere değindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'Komşu olalım ülke hayrına' çağrısı hakkında açıklama yapan Yönter, "Aslında ülke gündemi çok yoğun, sözün sahibi iki gün önce değerlendirmesini yaptı. Ne dedi? 'Bugüne kadar yuvaya davet ettik, ses çıkmadı. O zaman gelin, yerel iktidarda ülkenin hayrı için komşu olalım' dedi. Muhataplar belli, çağrımızın adresi belli. Bu çağrımıza mutlaka ülke, millet ve vatan lehine ve yararına bir cevap verilecektir. Eskişehir'de bütün partilere oy veren vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek vermeye davet ediyor, çağırıyoruz. Eskişehir'in geleceği için bir araya gelelim istiyoruz. Nebi Hatipoğlu bir açıklama yaptı değil mi? Bu açıklama akamete uğramasın, yarım kalmasın ve arkası gelsin. Yani Eskişehir'de kutlu bir değişim olsun. Yılmaz Büyükerşen hoca beyi selamlıyorum, kendisine saygı duyuyoruz. Akademisyen kimliği var, bunca yıldır Eskişehir'e hizmet etmiş, eksik olmasın. Taş üstüne taş koymuş, sağ olsun. Ama artık Eskişehir'de değişim vakti. Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı vakti, bu vakit geldi. Biz, sayın hocamızdan, Yılmaz Büyükerşen beyden Eskişehir'i düşünüyorsa, Eskişehir'in geleceği için hizmete devam niyetindeyse, Cumhur İttifakı'na hem duası hem de desteğiyle yer alması gerektiğine inanıyoruz. Nebi Bey o ilk açıklamayı yaptı. Nebi Bey bu tutum ve duruşunda devam etmeli. Partisini ve yöneticilerini ikna etmeli. Biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye ve diğer tüm partilere oy veren bütün vatandaşlarımızı muhabbetle kucaklıyoruz, onlarla ayrımız gayrımız yok" dedi.

"Yerel iktidarda ülke yararı için gelsinler komşu olalım"

Eskişehir'de Cumhur İttifakı ve MHP olarak 31 Mart 2024 tarihinde muktedir, müessir ve müstesna bir sonuç alacaklarına can-ı gönülden inandıklarını belirten Yönter, şunları söyledi:

"Yerel iktidarda ülke yararı için gelsinler komşu olalım. Biz buna hazırız, biz buna varız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde büyük bir başarıya imza attık. Milliyetçi Hareket Partisi her türlü engellemeye, iftiraya ve itibar suikastlarına rağmen önüne çekilen bütün barikatları yıktı, manşetleri yırttı ve hamdolsun 14 Mayıs'ta çok ciddi bir zafere imza attı. Yüzde 2-3 gösteriyorlardı, bittiler diyorlardı, barajı geçemez diyorlardı ama biz başardık." - ESKİŞEHİR