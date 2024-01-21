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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li Belediyelerin Bulunduğu İlçelerdeki Mahalle Muhtarlarına Teşekkür Mektubu Gönderdi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarına teşekkür mektubu gönderdi. Özdemir, muhtarlara, ilçelerin kalkınması ve hizmetlerin ulaştırılması konusunda gösterdikleri üstün gayretten ötürü teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarına birer teşekkür mektubu gönderdi. Özdemir mektubunda, "Birliğin gücüyle ilçelerimizi daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarına teşekkür mektubu gönderdi. Özdemir mektubunda, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden bu yana üstlendikleri sorumluluk çerçevesinde görev yaptıkları ilçelerin kalkınması ve hizmetlerin ulaştırılması konusunda gösterdikleri üstün gayretten ötürü muhtarlara teşekkür etti. Milletvekili olarak Kayseri'ye hizmet etmenin mutluluk ve gururunu yaşadığını belirten Özdemir, "Memleketimiz için beraber çalıştığımız zaman içerisinde gösterdiğiniz yakınlık ve içten samimiyetiniz, gönlümüzde ayrı bir yere sahip olmanıza vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ilçeleri daha iyi bir seviyeye taşımak için mücadele edeceklerini dile getiren Özdemir, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerle beraber şahsınız, mahalleniz ve Pınarbaşı için yeni bir dönem daha başlayacaktır. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla hizmetimizi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde birliğin gücüyle ilçemizi inşallah daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mektubu şöyle:

"31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden bu yana mahallenizde üstlendiğiniz sorumluluk çerçevesinde ilçenizin kalkınması ve hemşerilerimize hizmetlerin ulaştırılması konusunda üstün gayret gösterdiniz. Sizlerle beraber aynı dönemde milletvekili olarak ilçemize hizmet etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Memleketimiz için beraber çalıştığımız zaman içerisinde gösterdiğiniz yakınlık ve içten samimiyetiniz, gönlümüzde ayrı bir yere sahip olmanıza vesile olmuştur. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerle beraber şahsınız, mahalleniz ve ilçeniz için yeni bir dönem daha başlayacaktır. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla hizmetimizi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde birliğin gücüyle ilçenizi inşallah daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz. Gerek bu zamana kadar kendi mahallelerinizdeki sorunların aşılması ve taleplerin karşılanması konularındaki kıymetli çalışmalarınız, gerekse ilçeniz için müşterek çabalarımıza sağladığınız eşsiz katkılarınız için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında ailenizle beraber tüm hemşerilerimizi hürmet, muhabbet, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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