MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya destek verirse savaş daha da kızışır

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu terör saldırısından sonra da bazı Avrupa ülkelerinin, yine komşumuz olan, kardeş ülke olan Ukrayna'ya farklı yönde destek vermeleri, belli ki bu savaşın daha da fazla kızışmasına sebebiyet verecektir." dedi.

Özdemir, partisinin İl Başkanlığınca düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada ilk 4 arasına giren kazanımları ve başarılarıyla adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Özellikle savunma sanayisindeki başarıların ülkenin diplomasi sahasında elini güçlendirdiği gibi dünyanın dört bir yanında daha fazla söz sahibi olmasını sağladığını belirten Özdemir, şimdi ülkeyi süper güç konumuna eriştirme vakti olduğunu, bunda da muvaffak olacaklarını vurguladı.

Dünyanın genel haline baktıklarında her yönde kargaşanın, kaosun ve buhranın olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız, daha dün Rusya'da tasvip etmediğimiz ve kınadığımız, sivillere yönelik gerçekleştirilen bir terör saldırısı meydana geldi. Bu terör saldırısından sonra da bazı Avrupa ülkelerinin, yine komşumuz olan, kardeş ülke olan Ukrayna'ya farklı yönde destek vermeleri, belli ki bu savaşın daha da fazla kızışmasına sebebiyet verecektir. İşte bu şartlar altında, bu iki ülke arasında sulhun tesisi noktasında Türkiye'den daha başarılı ve netice alıcı girişimlerde bulunabilen hiçbir ülke bu zamana kadar çıkmadı. Türkiye'nin güçlü liderliğini sürdürmesi büyük önem taşıyor. Güçlü liderliğini sürdürebilmesinin yolu da Cumhur İttifakı'nın sizlerin iradesiyle Türkiye'deki yönetim anlayışındaki mevcudiyetini muhafaza etmesidir."

"Herkes sussa da Türkiye susmayacak"

İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına da değinen Özdemir, aralarında masum kadın ve çocukların da bulunduğu 35 bin civarında sivilin katledildiğini söyledi.

Bir an evvel İsrail'in gerçekleştirdiği bu zulmün durdurulması noktasında Türkiye kadar sorumluluk sahibi, elini taşın altına koyan ve aynı zamanda netice almayı murat eden ülkelerin sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, "İslam dünyasının bu anlamda Türkiye ile beraber, eş güdüm halinde çalışması, Türk dünyasıyla birlikte hiç kuşku yok ki zalimin zulmünü yerinde bitirmeye sebebiyet verecektir ama buna rağmen bu zulümde ısrar edenler varsa ve olursa, işte onlara da çok açık ve net olarak söylüyoruz ki herkes sussa da Türkiye susmayacak, her ne olursa olsun mazlumun sesi olmaya devam edip zalimin karşısında yıkılmaz set olmayı sürdürecektir." diye konuştu.

Programa MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.