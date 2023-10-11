MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, kız çocuklarının eğitimde söz sahibi olmalarını desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, "Kız çocuklarını eğitimde, yarının Türkiye'sinde söz sahibi olsunlar diye var gücümüzle destekliyoruz, bundan sonrasında da var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kılıç, Meclis'te, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir grup kız çocuğu ile basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Kılıç, 11 Ekim tarihinin, Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleriyle kız çocuklarının güçlenmesi için yapılan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi yatırımların arttırılması ve halihazırda var olan yoksulluk, şiddet, dışlanma ve ayrımcılığın önüne geçilmesini sağlamak amacıyla BM Genel Kurulu'nca 2011 yılı Aralık ayında Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Kız çocuklarının sağlık, eğitim, güvenlik ve eşitlik gibi temel haklara sahip olmalarını sağlamanın, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin anahtarı olduğunu ifade eden Kılıç, onların toplumun ve geleceğin teminatı anlamına geldiğini söyledi.

"Bir kız çocuğu kazanırsa Türkiye kazanır" şiarıyla hareket ettiklerini dile getiren Kılıç, "Kız çocuklarını eğitimde, yarının Türkiye'sinde söz sahibi olsunlar diye var gücümüzle destekliyoruz, bundan sonrasında da var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kılıç, daha sonra beraberindeki çocuklarla TBMM basın koridorundaki büroları ziyaret ederek çalışanlara, kız çocuklarına vermeleri için bez bebek hediye etti.