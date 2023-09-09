MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi Yeniden Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gazipaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Numan Terzi yeniden başkan seçildi. Terzi, başkanlığında ki yönetimde Mehmet Erdoğan, Kamil Ütkün, Bayram Karataş, Halil Akbuz, Süleyman Karakoç, Orhan Yeni, Bekir Kılınç, Özcan Üner, Mustafa Sözel, Hasan Uysal, İbrahim Tan, Zahide Sinem Türk, Mesut Acun, Serdar Şahiner, Bilal Demir Burhan Aksoy, Ali Ersin Polat, Semih Terzi yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gazipaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Numan Terzi yeniden başkan seçildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Belediye kültür salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığına Abdurahman Başkan'ın seçildiği kongrede, Numan Terzi tek liste ile aday oldu. 355 delegeden 323 kişinin oy kullandığı seçimde Terzi yeniden ilçe başkanı seçildi.

Terzi, başkanlığında ki yönetimde Mehmet Erdoğan, Kamil Ütkün, Bayram Karataş, Halil Akbuz, Süleyman Karakoç, Orhan Yeni, Bekir Kılınç, Özcan Üner, Mustafa Sözel, Hasan Uysal, İbrahim Tan, Zahide Sinem Türk, Mesut Acun, Serdar Şahiner, Bilal Demir Burhan Aksoy, Ali Ersin Polat, Semih Terzi yer aldı. - ANTALYA