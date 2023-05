MHP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

MHP'den 28. Dönem Erzurum Milletvekili adayı olan Mehmet Musa Çakır, 28 Mayıs seçimleri için adeta seferberlik ilan etti.

Şehir merkezinde hafta başından beri yürüttüğü çalışmalara ilçeleri de ekleyen Çakır, Pasinler'de seçmenlerle bir araya geldi, 14 Mayıs'ta yarım kalan işin 28 Mayıs'ta tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Çakır, Erzurum şehir merkezinde de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Saray Bosna Caddesi, Terminal Caddesi, Mumcu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Erzincankapı ve Muratpaşa mahallelerinde temaslarda bulundu.

Milletin Feraseti

Genç-yaşlı toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen, esnaf ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Musa Çakır, 14 Mayıs'ı kısır gecesine benzetti, düğün için tarih olarak da 28 Mayıs'ı gösterdi. Cumhur İttifakı zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçimlerini, 28 Mayıs zaferiyle taçlandıracaklarını ifade eden MHP'li Çakır, "Günlerdir sahalardayız, sokaklardayız, çalışıyoruz. Ulaştığımız her noktada ve hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz her mecrada milletimizin şaşmaz ferasetiyle karşılaşıyoruz. Dadaşlar her şeyin farkında, Erzurum her şeyin bilincinde. Çok iyi biliyorlar ki, Millet İttifakı ile bu ülkenin varacağı hiçbir sonuç yok. Çünkü bunların ülke diye, millet diye bir kaygıları yok" diye konuştu.

Çakır Seçmenlere Seslendi

Seçmenlere ve özellikle de gençlere seslenen Mehmet Musa Çakır, "Genç kardeşlerimizin şunu bilmesinde fayda var, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için hiç de hayırlı düşler görmüyor. Çünkü kendi ve beraberindeki yandaşlarının kontrolü başkalarının elinde ABD'nin, FETÖ'nün, HDP'nin vitrin süsü olmaktan başka hiçbir özelliği bulunmayan bu zat, Türkiye'yi yönetme taahhüdünde bulunuyor. Ağaçta balık avlamak ne kadar imkansızsa bu da o kadar imkansızdır. Buğday ekip arpa biçmek ve öküzden buzağı doğurmasını beklemek ne kadar imkansız ise, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetmesini beklemek de, işte o kadar imkansızdır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

