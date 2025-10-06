Haberler

MHP'den Yeni Enstitü: İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Kuruldu

Güncelleme:
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü'nü kurdu. Enstitü, dış politika alanında izleme, raporlama ve analiz faaliyetleri yürütecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi bünyesinde ' İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' hayata geçirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, MHP Genel Merkezi bünyesinde ' İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' kuruldu. MHP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Enstitü'nün dış politika alanında izleme, raporlama ve analiz faaliyetleri yürüteceği bildirildi.

Açıklamada, Enstitü'nün görev tanımları arasında dış politikadaki anlık gelişmeleri ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde takip etmek, Genel Başkan Bahçeli'ye dış politika raporları sunmak, medya aracılığıyla değerlendirmeler yapmak, dış politika alanında araştırmacı ve stajyerlere yönelik çalışmalar düzenlemek ve MHP için dış politika külliyatı oluşturmak gibi faaliyetlerin yer aldığı ifade edildi.

Kırım'ın Bahçesaray kentinde 1851 yılında doğan ve Türk Dünyası'nda 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' anlayışının öncüsü olan İsmail Gaspıralı'nın isminin verildiği Enstitü'nün adı, yönetimi ve logosu, Bahçeli tarafından 13 Ekim tarihinde, Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne atıfla onaylandı.

Enstitü'nün ilk Yönetim Kurulu toplantısının, 13 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünde, saat 13.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Enstitü Yürütme Kurulu'nda Enstitü Başkanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Başkan Yardımcıları Dr. Gökberk Durmaz ve Dr. Kadir Ertaç Çelik, Genel Sekreter M. Çağatay Yıldız'ın olacağı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
