MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili 120 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi de olan MHP'li Yıldız, raporu teslim etmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, raporun 120 sayfadan ve pek çok bölümden oluştuğunu söyledi. Yıldız, "Raporumuzda daha çok siyasal değerlendirmeler var. Sonunda yapılacak şeyler var. Bu yapılacak şeyler tabii şarta bağlı; örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususların güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesi ve ilanıdır" dedi.

Örgüt üyeleriyle ilgili yapılacak yasal düzenlemeler hakkındaki soru üzerine Yıldız, "Mevcut durumda Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesi bellidir. Suça karışmamış olanlar teslim olmaları halinde ceza görmeyecekler; ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil, yani beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir. Bir denetimli serbestlik süresine tabi olacaklar. Suça karışmamış olanlarla ilgili ise tabii herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka ancak komisyonda grubu olan partiler olarak raporu mutlaka ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve grubu olmayıp rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak bir şey çıkacak; ancak söylediğim gibi bir kanuni düzenleme için örgütün bütün kuruluşlarıyla beraber yani PKK ve tabii PYD de dahil olmak üzere kuruluşlarını dağıtması ve devletin yetkili organları tarafından bunun ilan edilmesi gerekir. Bu kimdir mesela; Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimleridir. Bu birimlerimiz gerekli açıklamaları yaptıktan sonra kanuni düzenleme yapmak kolay. İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini 'af' şeklinde anlamayın. Zaten bizim İnfaz Kanunumuz yani bu mesele olsun olmasın yeniden ele alınmak durumundadır. Devamlı söylerim ben, 'Yamalı bohçaya dönmüştür' diye. Yani bu meselelerden ayrı olarak İnfaz Kanunu, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun da bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım" diye konuştu.

Yıldız, raporda, 'umut hakkı' olup olmadığı yönündeki soru üzerine de "Görürsünüz" cevabını verdi.

'RAPORUMUZU TESLİM ETTİK'

MHP'li Yıldız, raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından Yıldız, "Raporumuzu teslim ettik. DEM Parti teslim etmiş, AK Parti bugün muhtemelen teslim eder. CHP, 'tekrar gözden geçirelim' diyerek pazartesi gününe kadar süre istemiş. Önümüzdeki hafta tamamlanır ve yayımlanır" diye konuştu.