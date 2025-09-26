MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Birlik Programı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Niğde'de "Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" programı düzenledi.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, belediyeye ait bir kafede gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, bu süreçte vatandaşların omuz omuza vermesinin ülke için önem arz ettiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin milletin varlığına yönelmiş tehditlere karşı kararlı bir duruşun sembolü olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bu süreç sadece güvenlik politikası değil, aynı zamanda bir milli şahlanış ve kardeşlik seferberliğidir. Terör örgütleriyle hiçbir müzakere ve pazarlık söz konusu değildir. Anayasanın ilk 4 maddesi devletimizin temelidir, bunlarda değişiklik asla gündeme gelmemektedir. 42. ve 66. maddelerinde Türk vatandaşlığına ve milletimizin birliğine dair hükümlerde herhangi bir değişiklik yapılması asla mümkün değildir. Amacımız içeride güçlü bir birlik ve beraberlik tesis ederek, Türkiye'yi terör belasından tamamen arındırmaktır. 27 Eylül'de Adana'da, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temalı Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."

Programa, partililer, muhtarlar ve vatandaş katıldı.