MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi, son dönemde gündeme gelen sokak röportajlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

"BU FAALİYET BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.

Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk oluşturmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"TEKLİF BU FAALİYETLERİN KONTROL ALTINA ALINMASINI AMAÇLIYORUZ"

Özdemir teklifle sokak röportajlarının kontrol altına alınmasını amaçladıklarını belirterek; "TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır" diye yazdı.

ERDOĞAN: SOKAK RÖPORTAJI ADI ALTINDA TERÖR ESTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün sokak röportajlarına ilişkin açıklama yapmış; Erdoğan, "Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir" ifadelerini kullanmıştı.