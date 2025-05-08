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MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi
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Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu duyurdu. Kanun teklifiyle sokak röportajlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, son dönemde gündeme gelen sokak röportajlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

"BU FAALİYET BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.

Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk oluşturmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"TEKLİF BU FAALİYETLERİN KONTROL ALTINA ALINMASINI AMAÇLIYORUZ"

Özdemir teklifle sokak röportajlarının kontrol altına alınmasını amaçladıklarını belirterek; "TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır" diye yazdı.

ERDOĞAN: SOKAK RÖPORTAJI ADI ALTINDA TERÖR ESTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün sokak röportajlarına ilişkin açıklama yapmış; Erdoğan, "Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSefs:

NEDEN VATANDASİN KONUŞMASINDAN BU KADAR KORKAR OLDUNUZ...

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Haber YorumlarıErdal Suna:

Cok guzel yapmisim sayin vekilim eline Mikrofonu al cikiyor

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Ben olsam televizyon kanallarını bile yasaklarım , YouTube kapatırım , face , instagram , x ‘i yasaklarım . Kimse bir şey öğrenmesin duymasın saltanat bozulmasın diye düşünüyorum . Bizden esirgediğiniz şeyleri ve bulunduğunuz konum için oy verenleri unutmaya başladınız , ilk sandıkta bizde unuturuz sorun olmaz , siz bu kafaya devam edin .

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Haber YorumlarıMr Camel:

Neden mhp akp öven bir şey yok eleştırilere karşı önlem almak küzey kore polıkası uygulamak nu halk bu zülümü bu muameleti hak ediyor akp mhp destek vermeye bıat etmeye devam edin

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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

tutuştular tabi korkun titreyin bu halktan

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Tamam ne diyelim? her şeyi beğenelim mi? çok mu güzel, Allah razı olsun refahtan, özgürlükten, adaletten, mutluluktan uçuyoruzuz mu diyelim mikrofonlara? ne istiyorsanız onu söyleyelim artık! siz mutlu olun yeter ki yahu!

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Mikrofonlu laikleri toplatın , röpartaj diye chp propagandası yapıyor , atatükrükçüler..

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Haber Yorumlarımutluw can:

kapatın yasaklayın herseyi. az kaldı

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

maksat akkoyunların gözü açulmasın. a haber ve trt izleyip kısa bi gelecekte çok güzel bi yaşam beni bekliyor umuduyla uyusunda uyusun.

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Haber YorumlarıUzman:

Sade vatandaşta bunlardan biri bence.

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