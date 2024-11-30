MHP'den istifa eden belediye başkanı Zafer Partisi'ne geçti

Son yıllarda özellikle göçmen başlığında yaptığı çıkışlarla siyasetin gündemine oturan Zafer Partisi, son yerel seçimlerde beklediği başarıyı sağlayamadı. Türkiye genelinde yüzde 1,77 oy oranına ulaşan Zafer Partisi, herhangi bir belediyeyi kazanamadı.

'BELEDİYE ZAFER PARTİSİ'NE GEÇTİ' İDDİASI

Ancak Zafer Partisi'nin son hamlesiyle bir belediye yönetmeye çok yaklaştı. Geçtiğimiz aylarda MHP'den zehir zemberek bir açıklama ile istifa ettiğini duyuran Burdur Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ün Zafer Partisi'ne geçtiği iddia edildi. Ayrıca Burdur İl Genel Meclisi Başkanı MHP'li Levent Tokmaker'in de Zafer Partisi'ne geçtiği öne sürüldü. Haber doğrulanırsa Zafer Partisi ilk kez bir belediye kazanmış olacak.

İSTİFA EDERKEN NE DEMİŞTİ?

Alagöz istifa açıklamasında "Şimdi, kendilerine Ülkücü süsü verip, görev alamayınca, görevden alınınca, aday gösterilmeyince MHP'nin başarısız olması için MHP aleyhine çalışanlardan, partimizin rekabet ettiği partilerden olup bize hakaret edenlerden, iftira edenlerden ve bunlarla beraber olanlardan, Ocak dergisini bile almayanlardan, kamuoyunda haklarında tek bir olumlu kelime olmayanlardan, Genel Başkan'ın mitingine gelmeyip, çevrelerini de gelmemeleri konusunda telkin edenlerden, ülkücü geçinenlerden, ülkücülükten geçinenlerden davayı ve teşkilatçılığı öğrenmeye gayret edeceklere başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.