MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini sonuna kadar destekliyorum

Türk siyasetindeki "sığınmacı" tartışması devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Bahçeli "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur" İfadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'Yİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"

Bahçeli'nin eski yol arkadaşı Cemal Enginyurt da Bahçeli'nin bu sözlerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi. "Bahçeli'yi bu konuda sonuna kadar destekliyorum" diyen Enginyurt'un paylaşımı şöyle: "Sayın Devlet Bahçeli sığınmacılar için: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmesine gerek yoktur demiş. Sayın Bahçeli'yi bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Bayramda gidenin can ve mal tehlikesi yok demektir. Bayramları kutlu olsun. Güle güle gitsinler"

İşte Enginyurt'un o paylaşımı: