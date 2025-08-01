MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
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MHP'li Feti Yıldız, hasta tutukluların cezalarının ertelenmesi çağrısı yaptı. Yaşama hakkının önceliğine vurgu yapan Yıldız, 3.686 kişinin bu kapsamda tahliye edildiğini açıkladı. Çağrı, sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Murat Çalık ve Ayşe Barım'ı akıllara getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta tutuklulara ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Yıldız, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan kişilerin iyileşene kadar cezalarının infazının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

"HER İNSAN YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR"

Yıldız, Anayasa'nın 17. maddesine ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine atıfta bulunarak, yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. Her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, diğer tüm hakların varlık sebebidir."

RAKAMLARLA HASTA TUTUKLULAR

Yıldız, ceza ertelemesi uygulamalarıyla ilgili güncel verileri de paylaştı. Buna göre:

2013'ten bu yana tahliye edilen hükümlüler:

  • Adli suçlardan: 3.513 kişi
  • Terör suçlarından: 173 kişi
  • Toplam: 3.686 kişi

Hastane işlemleri devam edenler:

  • Adli: 3.008 kişi
  • Terör: 219 kişi
  • Toplam: 3.227 kişi

Adli Tıp Kurumu aşamasında bekleyenler: 286 kişi

GÜNDEMDEKİ İSMLER: MURAT ÇALIK VE AYŞE BARIM

Feti Yıldız'ın açıklamaları kamuoyunda ses getirirken, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Gezi davası tutuklusu Ayşe Barım gibi sağlık sorunları yaşayan bazı tutuklular yeniden gündeme geldi.

  • Murat Çalık: Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık'ın yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtiliyor. Cezaevinde sağlık durumu giderek kötüleşti, 18 kilo verdi ve anjiyo olmak zorunda kaldı.
  • Ayşe Barım: 13 yıl önceki Gezi olayları nedeniyle tutuklanan Barım'ın beyninde iki adet anevrizma ve ciddi kalp rahatsızlıkları bulunduğu ifade ediliyor.

İşte Feti Yıldız'ın o paylaşımı;

MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Yaaa bi defolun suratınızı görmek istemiyoruz bu halk millet size devleti pisliğe çevirin diye oy vermedi yeter artık……

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Mhp nin bir kere ekmek dedigini is dedigini fakirlik dedigini duydunuz mu? İçerdeki mafya babalarını para baronlarini örgüt liderlerini cikarmanin yurtdışında komsularimiza efelik yapmanin akıl tutulmamiza neden olan teklifleriyle yurek kanatan keyfi isteklerinden baska bir işe yaramiyorlar ve bunlara oy veriyorlar ya hiç acimadan uzulmeden yüreği yanmadan oy veriyorlar

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Haber YorumlarıMaslan:

Sanırım CHP yazacaktın.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yeter artık çok oldunuz ha! Suçlular içeride gebersin. Suçluların yarattığı mağduriyetin ve mağdur insanlar var onların vebalini nasıl vereceksiniz? her sene af her sene af. halk ciddi anlamda korkuyor dışarısı it kopuk dolu.

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Haber Yorumlarılevent uysal:

kurucu önderinden izin almadan konuşamaz o başka anlamlar yüklemeyin

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Haber YorumlarıMaslan:

Onu bizim oyumuzla bu sıralarda oturuyorsunuz diyen ve denilene söyleyeceksin. Kurucu önder dediğinin tasması devletin elindedir.

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