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Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
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Haberler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Polise zarar vermeden barikatları yıkın geçin" sözlerine MHP lideri Bahçeli'den çok sert uyarı geldi. MHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sonrası polis ile gözaltıları protesto edenler arasından zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bu gerginliklerde 16 polis yaralanmış, çok sayıda insan gözaltına alınmıştı.

ÖZEL: YIKIN GEÇİN

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği olaylarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok konuşulacak ifadeleri kullandı. Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" dedi.

"YARGIYA SAYGI DUY, PARTİNDE OTUR"

Özel'in bu çağrısına ilk tepki MHP'den geldi. MHP'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrısına yer verildi. Açıklamada, 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.' denildi.

Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (60)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

özgür özel iç savaş çıkarmaya teşvik suçundan müebbet hapis cezası yemeli

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Seni Allah tez zamanda yanına alsın Bahçeli. Ya siz bu ülkenin sonunu getireceksiniz, ya da bu ulke sizin

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Haber Yorumlarıcetins1971:

ölde kurtulalım be

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Haber Yorumlarımutluw can:

bahçeliye söyleyin gitsin öcalan ile çay içsin.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Ölmüş adam konuşuyor

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Haber Yorumlarıb5ptjhhsng:

bahceli nerde pardon yaşıyor mu o

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu söylemler tehlikeli söylemler. Bir partinin genel başkanı bu şekilde sorumsuz konuşmamalı.

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Haber YorumlarıHakan Demir:

yargıya sn saygı duy bahçeli bence

Yorum Beğen167
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Özgür abi yıkin geçin demek olmaz yanlış kelime düzelt bence üzücü seviyeli eylem yapacaksanız yapın hepimiz aynı topraktayiz hiçbir Türk ün burnu kanamasin ne polisin ne öğrencinin bekleyelim yakında herşey ortaya çıkar okuduğunu biliyorum yanlış kullandım de Abi

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Haber YorumlarıNur Zo:

bunun aklını almışlar

Yorum Beğen150
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