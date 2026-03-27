MHP'de 'Şefika Gaspıralı: Türk Dünyasında Kadın, Eğitim ve Fikir' paneli düzenlendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Şefika Gaspıralı gibi öncülerin izinde yürümek, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe güçlü bir yatırım demektir." dedi.

Topcu, MHP Genel Merkezi'nde İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen "Şefika Gaspıralı: Türk Dünyasında Kadın, Eğitim ve Fikir" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Şefika Hanım'ın hayatının, sadece bir kadının mücadelesini değil, bütün bir milletin, özellikle Türk kadınının uyanışının, eğitimle yükselişinin ve fikir dünyasında söz sahibi oluşunun en parlak örneği olduğunu söyledi.

Şefika Gaspıralı'nın 20. yüzyılın başlarında, kadınların eğitim hakkı, mesleki gelişimi, toplumsal görünürlüğü ve düşünsel özgürlüğü için cesurca mücadele ettiğini dile getiren Topcu, onun siyasette, eğitimde ve basında aktif rol aldığını, vefat ettiğinde geride Türk kadınının onurlu mücadelesinin unutulmaz mirasını bıraktığını anlattı.

Topcu, Şefika Gaspıralı'nın mücadelesinin, 20. yüzyılın başlarında babası İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" idealini kadınlar üzerinden hayata geçirme çabası olduğuna dikkati çekerek, kendisinin sadece bir kadın aktivist değil, bir milletin uyanışında, kadınların özgürleşmesinde ve Türk dünyasının modernleşme yolculuğunda unutulmaz bir sembol olduğunu ifade etti.

Küreselleşmenin sağladığı fırsatları kadınların yararına dönüştürme, bilgiye, teknolojiye, uluslararası iş birliklerine erişimlerini güçlendirmenin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Topcu, "Çünkü güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü bir Türk dünyasını inşa eder." dedi.

"Genç kızlarımızı bilime, sanata, siyasete teşvik etmek lazım"

Zühal Topcu, bugün Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırım'dan Türkiye'ye, Kırgızistan'dan Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada kadınların, eğitimde, siyasette, ekonomide, bilimde ve uluslararası ilişkilerde etkili roller üstlendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ancak bu ilerlemeyi sürdürülebilir kılmak için de birlik gereklidir. Tıpkı Şefika Gaspıralı'nın bir asır önce söylediği gibi. 'Kadınlar ilerlemeden milletler ilerleyemez.' Bu nedenle de diyoruz ki artık, Türk dünyası kadınlarının dayanışma ağlarının güçlendirilmesi lazım. Ortak eğitim, girişimcilik ve liderlik projelerinin geliştirilmesi lazım. Genç kızlarımızı bilime, sanata, siyasete teşvik etmek lazım. Kadınların karar mekanizmalarında daha görünür olmasını desteklemek lazım. Biz MHP olarak, eğitimde milli ve manevi değerleri esas alan bir anlayışla gençlerimizi özellikle kızlarımızı bilinçli, yetkin ve çağın gerektirdiği becerilerle donanımlı, ülkücü bireyler olarak yetiştirmeye çok büyük önem vermekteyiz. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli de bütün ortamlarda bunun altını çizmektedir. Çünkü Şefika Gaspıralı gibi öncülerin izinde yürümek, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe güçlü bir yatırım demektir."

Konuşmanın ardından panel oturumuna geçildi.