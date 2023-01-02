MHP'den istifa eden il başkanından Sinan Ateş suikastıyla ilgili dikkat çeken paylaşım

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir taziye mesajı gelmemesi dikkat çekmişti. Gözler yarın Bahçeli'nin parti grubunda yapacağı konuşmaya çevrilmişken MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Birol Gür'den bir paylaşım geldi. Gür, paylaşımında "Ülkücü Hareketin acısı da bizim sevinci de bizim. Yoldan çıkmış yol düşkünleri öte tarafta oynayın" ifadelerine yer verdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetmiş, Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralanmıştı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ateş'in öldürülmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir taziye mesajı gelmemesi dikkat çekmişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözler yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yapacağı konuşmaya çevrilmişken geçtiğimiz günlerde milletvekili adayı olmak için MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Birol Gür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"ÜLKÜCÜ HAREKETİN ACISI DA BİZİM SEVİNCİ DE"

Bahçeli'nin siyasetteki yol arkadaşlarından Gür, paylaşımında "Ülkücü Hareketin acısı da bizim sevinci de bizim. Yoldan çıkmış yol düşkünleri öte tarafta oynayın. Ülkücü Hareket üzerinden siyaset devşirmeyin. Asalak olmaktan vazgeçip biraz insan olmaya gayret edin. Gerçi bizimkisi beyhude bir çağrı" ifadelerine yer verdi.

İşte Birol Gür'ün o paylaşımı;