MHP'de deprem yaratan &quot;cinsel istismar&quot; olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı - Haberler

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MHP'de deprem yaratan "cinsel istismar" olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı

Haberler.com - Politika
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2 gün önce MHP tarafından kapatılan Diyarbakır İl Başkanlığı'nda sular durulmuyor. Kentteki teşkilatın kapatılmasının hemen ardından polis ekipleri, MHP Diyarbakır İl Binası'na operasyon düzenlendi, yöneticilerden bazıları gözaltına alındı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İşte adım adım MHP'de deprem yaratan sürecin detayları.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, "Mhp Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Mhp'den yapılan açıklamanın ardından dün sabah Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı. Kayaalp'in 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamuoyuna yansıyan Cihan Kayaalp'ın çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklandığı dosyada merkez olarak istismara maruz bırakılan çocuğa hukuki destek verdiğimizi ve dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

MHP'de deprem yaratan 'cinsel istismar' olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can, "Dolandırıcılık ve ahlak masası Diyarbakır İl Başkanlığı'na gidip oradakileri gözaltına aldı" dedi. Can, ayrıca Bahçeli'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.

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Haberler.com - Politika

Cihan Kayaalp Diyarbakır MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Orhan Demiral:

Aynısı cehape de olsaydı. Vayy ki vayy

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Orhan Demiral:

Eskiden gidemezdiler artık hiç gidemezler Diyarbakır'a !!

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ibrahim sarı:

Helal olsun sana MHP. Bu ve benzeri işler yapan diğer partilerin bundan ders çıkarması gerekir. Onların da kim olduğunu hep birlikte görüyoruz.

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