- MHP'de aday adaylığı başvuruları başladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi'nde yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı.

MHP'de yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor. Bugün başlayan aday adaylığı başvuruları 15 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular için herhangi bir ücret alınmayacak. Başkan adayı olmak isteyen adayların MHP Genel Merkezi'ne müracaat yapması gerekiyor. İl genel meclisi ile belediye meclisi üyelikleri için ise başvurular teşkilatlara yapılabilecek.

Erzurum'un Tortum ilçesinin belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan Doğanay Bozkurt, "Erzurum Tortum ilçesinin belediye başkan aday adaylığı için bugün gelerek müracaatımızı yaptık. 31 Mart 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin önce ülkemize sonra partimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.