Haberler

MHP Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi

MHP Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini ve yerlerine yeni il başkanlarının atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, il başkanlıklarına yeni atamaların yapıldığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yok artık' diyeceksiniz! İki kez evlenip boşandı, nedenini bakın neye bağladı

İki kez evlenip boşandı, nedenini bakın neye bağladı
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

Böyle veda etti!
CHP'li kadınların Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu

CHP'li kadınlar sokak ortasında birbirine girdi: Hain, s.ktir git

Ortaokul öğrencisi kavgada öldürüldü; bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada

Can havliyle kafeye sığınırken, katili de peşinden gelmiş
MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi

MHP'de değişi,m rüzgarı sürüyor! 3 il teşkilatı daha feshedildi
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi