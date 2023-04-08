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MHP'de 2. sıra adayı Murat Orhan'ın oldu

MHP'de 2. sıra adayı Murat Orhan'ın oldu

Politika Haberleri

MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül'ün ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa etmesinin ardından yerine Murat Orhan geldi.

MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül'ün ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa etmesinin ardından yerine Murat Orhan geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi perşembe günü açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.

Karagül'ün istifanın ardından MHP Karabük 2. sıra milletvekili adayı Murat Orhan oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Murat Orhan Karabük Politika Haberler

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