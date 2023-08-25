MHP Darende İlçe Kongresinde Mehmet Altun Yeniden Seçildi

MHP Darende ilçe kongresinde, ilçe başkanlığına yeniden Mehmet Altun seçildi.

Halime-Mahmut Karcı Mahalle Konağı'nda gerçekleşen 14. Olağan Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP İl Başkanı Gökhan Gök, yaptığı konuşmada, MHP'nin coşkusuna ve heyecanına ortak olan herkese teşekkür ederek, "MHP olarak ilçe kongre sürecini tamamlayıp, şehrimizin ve hemşehrilerimizin ana gündemi olan deprem konusuna daha çok odaklanacağız. Partimiz Malatya'da güçlü teşkilatlarımızla sorunların çözümünde daha çok etkin olacak. Yerel seçimler öncesinde kadrolarımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Mehmet Altun da kongrenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

252 delegenin oyunu alan Mehmet Altun, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.