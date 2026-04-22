MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "MHP, evladının elinden tutan her anne ve babanın ve geleceğinden endişe eden her gencin yanındaki sarsılmaz güçtür. Her bir evladımız Türkiye'nin geleceğidir ve o geleceği kimsenin çalmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, geleceğin teminatı çocukların bayramını kutladı.

MHP olarak çocukları sadece birer birey değil, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçmesinde güçlü birer temsilci olarak gördüklerini vurgulayan Yurdakul, son dönemde yaşanan müessif olaylar ve çocukları hedef alan tehditlerin, yürüttükleri çalışmaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Aile kurumunu ve çocukları, "vatanın son sığınağı" olarak gördüklerini, bu kaleyi korumayı vatan savunmasıyla bir tuttuklarına dikkati çeken Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, kökleri milletimizin gönlünde ve tarihinde bulunan partimiz, ailemizin ve çocuklarımızın selameti için sessiz kalmamış, kararlı adımlar atmıştır. Teknoloji bağımlılığına karşı mücadelede, çocuklarımızı, sosyal medya ve ekran hapsinden kurtarmak, evlatlarımızın kültürel değerlerimizden, örf ve adetlerimizden ve özümüzden kopmalarını engellemek amacıyla Dijital Köleliğe Geçit Yok Projesi'ni başlattık. Bilimsel temelli politikalar çerçevesinde ise Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve himayelerinde 2024 yılında düzenlediğimiz Aile Kurumu Çalıştayı ve 2025 yılındaki Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı ile evlatlarımızın karşılaştığı siber zorbalıktan akran zorbalığına, madde bağımlılığından sağlık sorunlarına kadar her alanda çözüm haritaları çıkardık ve çalışmalarımıza dört koldan devam ediyoruz. MHP, evladının elinden tutan her anne ve babanın ve geleceğinden endişe eden her gencin yanındaki sarsılmaz güçtür. Her bir evladımız Türkiye'nin geleceğidir ve o geleceği kimsenin çalmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Yurdakul, çocukların iyi yetişmesi, mutlu, huzurlu ve sağlıklı büyümesi, eğitimli, milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.