MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

MHP Çınarcık İlçe yönetim kurulu, Mert Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MHP Çınarcık İlçe yönetim kurulu, Mert Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı.

Geçtiğimiz ay İlçe Başkanlığı'na atana Mert Yılmaz ve yönetim kurulu ilk toplatışını gerçekleştirerek görev dağılımını belirledi. Toplantıda İlçe Sekreterliği'ne İsmail Taş getirildi. Görev dağlımı sonucu Başkan Yardımcısı Mustafa Kurtay, Teşkilat Başkanı Fatih Kandemir, İlçe Aile, Kadın ve Engelliler Sorumlusu Zeycan Köse, İlçe Muhasibi İpek Ümmet, Basın Yayın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Muzaffer Kaya, İlçe Taşra Teşkilatlanması Sorumlusu Sercan Apaydın ve İlçe Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Nuray Demiray oldu.

Yılmaz, ilçe yönetim kurulunda görev alan yeni yol arkadaşlarına başarılar diledi. Çınarcık'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını teşkilat olarak hep beraber daha yukarılara taşıma azminde olduklarını kaydeden Yılmaz "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde ülkemiz ve ilçemize hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Mert Yılmaz, Çınarcık, Hisarcık, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title