MHP Çankaya İlçe Başkanlığı 8'inci yılında iftar programlarına devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı 8 yıldır aralıksız sürdürdüğü Ramazan iftar programlarına bu yıl da devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, 8 yıldır aralıksız sürdürdüğü Ramazan ayı iftar programlarını bu yıl da 100. Yıl Otağı'nda gerçekleştirmeye devam ediyor. Programların 19 Şubat Perşembe günü başlayacağı ve Ramazan ayı boyunca süreceği bildirildi.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren önemli bir manevi dönem olduğunu vurgulayarak, tüm hemşerileri iftar sofralarında buluşmaya davet etti. Damar, ilçede gelenek haline gelen iftar organizasyonlarının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur" sözlerine yer verildi.

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak tüm halkın Ramazan ayını kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı