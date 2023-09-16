MHP Burdur İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Burdur İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi yapıldı.

Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP İl Başkanı Gültekin Oktay, burada yaptığı konuşmada, bugünlere çetin yolları aşarak geldiklerini belirtti.

Tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Oktay, şöyle konuştu:

"Birlikte olduğumuz sürece başarılarımız artarak devam edecek. Birlikte daha da çok çalışacağız. Aramıza fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz, Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde vatanımıza, milletimize, davamıza hizmet edeceğiz. Genel Başkanımız vatan, bayrak, Türk Milleti için canını ortaya koyarken, bizler de Sayın Genel Başkanımızın arkasında sıra dağlar gibi duracağız."

Kongrede mevcut İl Başkanı Gültekin Oktay tek listeden aday oldu. 287 delegenin oy kullandığı, 5 geçersiz oyun olduğu kongrede, Gültekin Oktay 282 oyla MHP Burdur İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durkun, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy, Ahmet Oğuzhan Pesen, MHP Isparta İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.