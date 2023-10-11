MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanı'na Ziyarette Bulundu
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Turan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu. Başkan Pekmezci, Çalışkan ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Turan Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.
Çalışkan ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini ilettiler. - BAYBURT