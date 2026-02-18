Haberler

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Atılgan, partisinin 57. yılını kutladı

Güncelleme:
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, partisinin 57. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terörden arınma hedefini desteklediklerini ve ilçede yürüttükleri sosyal programları anlattı.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Atılgan, yaptığı konuşmada, partisinin 57 yıldır millet hizmetinde kararlılıkla yürüdüğünü belirtti.

Türkiye'nin terörden arınma hedefi doğrultusunda atılan adımları desteklediklerini ifade eden Atılgan, milli birliği bozmaya çalışanlara karşı duracaklarını kaydetti.

İlçedeki saha çalışmalarına değinen Atılgan, 17 haftadır yürüttüklerini bildirdiği "Komşum Nasılsınız, Derdiniz Derdimiz" programı kapsamında 200'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardı.

Atılgan, hükümet yatırımlarıyla kazandırılan diş hastanesi, okul, TOKİ projeleri ve adliye sarayı gibi projelerde emeği geçenlere teşekkür etti,

