MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu Tekrar Seçildi

MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, yapılan kongrede tekrar göreve seçildi. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilçe kongresinde tek aday olan mevcut başkan Sofuoğlu, yeniden güven tazeledi. Kongreye, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, eski İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, siyasi parti ilçe başkanları ve delegeler katıldı.