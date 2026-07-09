MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım basın mensuplarıyla buluştu

MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, bir restoranda düzenlenen buluşmada, gazetecilerin Adana'nın hafızası ve bilgi kaynağı olduğunu söyledi.

Basın mensuplarıyla tanışma yemeğini geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirten Yıldırım, "Sizlerden şehir hakkında raporlar isteyeceğiz. Sizlere her türlü desteğe de hazırız, birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra sorularını yanıtladığı basın mensuplarıyla sohbet etti.