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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçe belediye başkan adayının isimlerini açıkladı. Gelişmeyi duyuran Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda adaylıklar belirlendi." ifadelerini kullandı.

MilliyetçiHareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Gelişme, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz tarafından duyuruldu.

MHP'DE 2'Sİ BÜYÜKŞEHİR, 53 BELDE ADAYI AÇIKLANDI

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 10'uncu etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi, 53'ü belde belediyesi olmak üzere 55 belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti. Durmaz'ın açıklamasına göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İmdat Altıntaş, Saray ilçesinde ise Mümin Buluş aday oldu.

MHP'nin açıkladığı 55 kişilik aday listesi şu şekilde:

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (1)

Revolver:

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