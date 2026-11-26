MGK, terör örgütleri ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sunulduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MGK, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör tehditlerine karşı yürütülen faaliyetler ve son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğunu açıkladı. Faaliyetlerin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.
MGK açıklaması: "PKK/KCK-PYD/ Ypg, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı