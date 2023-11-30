Mezitli Belediyesi, Sel Felaketi Sonrası Yardım Çalışmalarına Destek Verdi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, acil yardım çalışmalarına katkı sağlamak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla Malatya, İzmit ve Bilecik bölgelerine TIR'larla narenciye gönderdi.

Mezitli Belediyesi, sel felaketi sonrasında Malatya, İzmit ve Bilecik ile güçlü bir iş birliği yaparak bölgedeki yardım çalışmalarına katkı sağladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, acil yardım çalışmalarına katkı sağlamak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla Malatya, İzmit ve Bilecik bölgelerine TIR'larla narenciye gönderdi.

Başkan Tarhan, "İzmit Belediyesi ile birlikte iş birliği yaparak bölgede yardım çalışmalarını gerçekleştirdik. Kriz anlarında birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Toplumsal dayanışmanın gücünü vurgulamak ve destek olmak amacıyla, felaketten etkilenen bölgelere Mezitlimizde bol olan mandalina ve limon gönderdik" dedi.