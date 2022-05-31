MetroPOLL'ün son anketinde dikkat çeken sonuç! Zafer Partisi, 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı - Haberler

MetroPOLL'ün son anketinde dikkat çeken sonuç! Zafer Partisi, 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı
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MetroPOLL Araştırma tarafından hazırlanan son ankette Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin çıkışı dikkat çekti. Ankete göre, Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu. Zafer Partisi bu sonuçla, 6'lı masa içinde yer alan Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'yi geride bıraktı.
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı adlı çalışmasının mayıs ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmada vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anket verilerine göre AK Parti yüzde 32.7 oranında oy olarak birinci sırada yer aldı. AK Parti bu sonuçla en yakın rakibi olan CHP ile arasındaki farkı açarak 10 puana çıkardı.
Son anketlerde farkı kapattığı görülen CHP, bu ankette AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ankette yüzde 22.6 oranında oy alan CHP, ikinci sırada yer aldı. CHP ile birlikte 6'lı masanın güçlü kanadını oluşturan İyi Parti, ankette yüzde 15.1 oy topladı. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bu sonuçla HDP'nin yaklaşık 1 puan önünde konumlandı.
Ankette HDP'ye oy vereceğini ifade eden vatandaşların oranı yüzde 13.8 olarak ölçüldü. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise HDP'nin gerisinde kalarak yüzde 8 oranında oy aldı.
Ankette dikkat çeken çıkış ise Zafer Partisi tarafında gerçekleşti. Son zamanların en çok konuşulan Ümit Özdağ önderliğindeki Zafer Partisi, 6'lı masa içinde yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'yi geçmeyi başardı. Zafer Partisi ankette yüzde 1.8 oy topladı.
6'lı masa içindeki Saadet Partisi yüzde 1,6 oy alırken, Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, yüzde 1.3'te kaldı. 6'lı masadaki Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oy oranı ise diğer partiler içinde konumlandırıldı.
İşte MetroPOLL Araştırma tarafından paylaşılan anket: