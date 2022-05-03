MetroPOLL'ün son anketinde aldığı oy oranını gören Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, veryansın etti: Para istedi, vermedim

Metropoll Araştırma'nın, nisan ayında yaptığı anket sonuçları yayınladı. Ankette AK Parti yüzde 32,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,3 oy aldı. CHP yüzde 22,4 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 18,6 oy topladı. Yeni kurulan ve son dönemdeki göçmen söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 0,5 olarak gösterildi. Bu duruma sinirlenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar'a isyan etti.

"HDP MİLLET İTTİFAKI'NI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, anket değil siyaset mühendisliği yapıyor. Sahadan gelen Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtıyor. HDP-Millet İttifakı'nı sağlamak için çalışıyor. İYİ Parti milletvekili iken bana 'HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın. Erdoğan başka türlü gitmez' demişti." ifadelerini kullandı.

"BENDEN ÖDEME YAPMAMI İSTEDİ"

Ümit Özdağ, açıklamasının devamında, "Özer Sencar'ın Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtmasının 2. nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL'yi benden istemesi. Ben de ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim." dedi.