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Sayıştay Başkanlığına Metin Yener'in seçilmesi Resmi Gazete'de

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TBMM'de yapılan seçimde Metin Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığına seçildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan seçimde Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararı'na göre, TBMM Genel Kurulunun 24 Haziran Çarşamba günü yapılan seçimi sonucunda, Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Genel Kurulda yapılan seçimde, 289 milletvekilini oy kullanmıştı. Seçimde Metin Yener 272 oy, Bahtiyar Sazlık ise 14 oy alırken, 3 milletvekili geçersiz oy kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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