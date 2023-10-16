Merzifon'da 100. yıl kutlamaları için toplantı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 100. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kutlama etkinlikleri ve faaliyetler görüşüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 100. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan programda, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamak için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

İlçede bir dizi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Güldoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri için hazırlıklarımız sürüyor. İlçemizde müzik, şiir dinletileri, oryantiring müsabakası, 100.yıl hatıra ormanı fidan dikimi, Cumhuriyet ve Atatürk resim sergisi ile satranç turnuvası düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve ilgili kurum müdürleri katıldı.