Merz ile Trump arasında buzları eriten telefon görüşmesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin ziyareti dönüşünde yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın müzakere masasına oturması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Ukrayna'da barış çabalarını ele aldıkları belirterek, "Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi uyum içinde olduğumuzu teyit ettik. ABD ve Almanya güçlü NATO'nun güçlü ortaklarıdır" dedi.

Almanya ile ABD arasındaki geçen aydan beri devam eden gerilimi azaltan telefon görüşmesi nihayet gerçekleşti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin ziyareti dönüşünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Başbakan Merz, Trump ile görüşmelerinde İran'ın müzakere masasına oturması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmaması konularında hem fikir olduklarını bildirdi. Merz, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşında barış çabalarını da ele aldıklarını da belirterek, "Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde uyum içinde olduğumuz teyit ettik. ABD ve Almanya güçlü bir NATO'da güçlü ortaklardır" ifadelerini kullandı.

Almanya ile ABD arasındaki gerilimde ne olmuştu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz geçen ay Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" açıklaması ile Almanya ile ABD arasındaki gerilimi başlatan taraf olmuştu.

Henüz söz konusu açıklamasının yankısı sürerken aynı günün akşamında ise Merz, ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap vermişti. Trump'ın Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunarak, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Almanya Başbakanı ne konuştuğunu bilmiyor " diyerek sert bir eleştiride bulunmuş ardından da ABD hükümeti Almanya'daki yaklaşık 39 bin askerinden en az 5 binini bu ülkeden çekeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merz en son 22 Mart'ta telefondan görüşmüştü. Söz konusu tarihten bugüne kadar ise iki lider arasında herhangi bir temas kurulmamıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı