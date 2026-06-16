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Almanya Başbakanı Merz: "Açık bir askeri güç diplomatik çözümler getirebilir"

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya değinerek, askeri gücün diplomatik çözümleri destekleyebileceğini söyledi. Merz, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin serbest akışı için mayın tarama gemileri gönderdiklerini ancak henüz kesin bir karar almadıklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya değinerek, "Açık bir askeri güç diplomatik çözümler getirebilir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Fransa'nın Evian kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya değinen Merz, ABD Başkanı Donald Trump'a barış çabalarının başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdiğini aktararak, "Bu, gerekli şartlar sağlandığında Hürmüz Boğazı'ndan deniz trafiğinin kalıcı olarak serbestçe akmasını sağlamak için askeri yollarla da destek sağlamayı içeriyor" dedi.

İran tarafından gelen açıklamalarında anlaşmanın sağlandığı yönünde olduğuna dikkat çeken Merz, "İran'dan duyduğumuz her şey, İran'ın da bunu kabul ettiğini gösteriyor, zira ABD'nin askeri üstünlüğü karşısında başka bir seçeneği yok. Dün akşam Başkan Trump'a şunu söylemiştim, bu örnekten de görebileceğiniz gibi, açık bir askeri güç de diplomatik çözümler getirebilir. Aynı durum Ukrayna için de geçerliyse, dünyanın bu iki kritik bölgesinde barışa bir adım daha yaklaşmış olabiliriz" dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilk mayın tarama gemilerini ve diğer gemileri çoktan gönderdiklerini belirten Merz, "Hazırız, ancak henüz bir karar almadık, ne federal hükümette ne de parlamentoda. Elbette hukuki dayanağı da netleştirmeliyiz. Bu, henüz kesin olarak çözüme kavuşturmadığımız bir konu. Ancak haftalardır federal hükümetin ortak tutumu bu barışı korumaya katılmaya temelde hazır olduğumuz gerçeğidir" dedi. - EVIAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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