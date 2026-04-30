Merz, ABD ile tansiyonu düşürmeye çalıştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini çekme tehdidi sonrası yaptığı ilk değerlendirmede transatlantik ilişkilerin önemine vurgu yaparak "Tüm konularda özellikle Washington dahil olmak üzere ortaklarımızla yakın ve güvene dayalı bir iletişim içindeyiz. Bunu ortak transatlantik çıkarlar doğrultusunda yapıyoruz. Bunu karşılıklı saygı ve adil yük paylaşımıyla yapıyoruz" açıklaması yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münster şehrinde konuşlu Alman ordu birliklerinin tatbikatını izledikten sonra açıklamalarda bulundu. Başbakan Merz, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) büyümesinin ve güçlendirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu belirterek "Çünkü güvenlik ve özgürlük kendiliğinden gelen şeyler değildir. Ülkedeki insanlara, müttefiklerimize ve NATO'daki ortaklarımıza karşı sorumluluğumuz, NATO ve Avrupa'daki liderlik rolümüzü askeri açıdan da yerine getirmemizi zorunlu kılıyor" dedi.

Açıklamalarıyla ABD ile yükselen tansiyonu düşürmeye çalışan Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini çekme tehdidi sonrası yaptığı ilk değerlendirmede transatlantik ilişkilerin önemine yönelik mesajlar verdi. Merz, "Münster'de Alman ordusunun yaptığı iş ve başardığı şey aynı zamanda güçlü ve birleşik bir NATO için önemli ve vazgeçilmez bir katkıdır. Bu işi burada da Almanya'nın diğer stratejik öneme sahip yerlerinde de ABD ile omuz omuza tüm NATO'daki müttefiklerimizle omuz omuza yapıyoruz. Bu iyi bir işarettir. ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kuvvetlerinin komutanının dün Münster'de olması ve bu tatbikatı da izlemesi iyi bir işarettir. Zira bu işi, karşılıklı yarar ve derin bir transatlantik dayanışma içinde omuz omuza yapıyoruz" diye konuştu.

Alman hükümetinin 2027 yılı bütçe taslağında, savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının yüzde 3,1'e yükseltilmesine dikkat çeken Merz, "Bunlar Alman ve Avrupa güvenliğine yapılan gerekli yatırımlardır. Bu, yenilenen bir transatlantik ortaklığa yapılan bir katkıdır" dedi.

"İran müzakere masasına gelmeli, zaman kazanma oyununa son vermeli"

İran savaşı ve Hürmüz Boğazının seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına dönük çabalara değinen Merz, "Hürmüz Boğazındaki blokajı bir an önce sona erdirmek için de çaba gösteriyoruz. Gerekli şartlar sağlandığında, Almanya, deniz yollarının güvenliğini sağlamak için askeri olarak da müdahil olmaya hazırdır. Tahran üzerindeki yaptırım baskısını bir kez daha artırmayı savundum çünkü Hürmüz Boğazındaki blokaj kalmaya devam ederse bu hepimiz için büyük ekonomik zarara yol açacaktır. Bu nedenle mesajımız şudur. İran müzakere masasına gelmelidir. Zaman kazanmaya çalışmayı bırakmalıdır. Artık tüm bölgeyi ve nihayetinde tüm dünyayı rehin almamalıdır. İran'ın askeri nükleer programı sonlandırılmalıdır. İsrail'e ve bölgedeki ortaklarımıza yönelik saldırılar artık olmamalıdır" dedi.

Soru almadı konuşmasını yine ABD ile ilişkileri tamir cümleleriyle bitirdi

Merz, İran ile açıklamasını bir kez daha ABD ile Almanya arasındaki ilişkileri onarmaya yönelik sözlerle tamamladı. Merz, "Tüm konularda, özellikle Washington da dahil olmak üzere tüm ortaklarımızla yakın ve güvene dayalı bir iletişim içindeyiz. Bunu ortak transatlantik çıkarlar doğrultusunda yapıyoruz. Bunu karşılıklı saygı ve adil yük paylaşımıyla yapıyoruz ve özellikle bu çalkantılı dönemde net bir pusula izliyoruz. Bu pusula, güçlü bir NATO ve güvenilir bir transatlantik ortaklığa odaklanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı