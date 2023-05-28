Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Oyunu Kullandı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Özyiğit, Özel Toros Koleji'nde oyunu kullandı. Özyiğit, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 'Değişimden yana oyumuzu kullandık. Güzel bir ülkeye, demokratik bir geleceğe vesile olsun. Tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum' dedi.