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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Oyunu Kullandı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Oyunu Kullandı

Politika Haberleri

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Özyiğit, Özel Toros Koleji'nde oyunu kullandı. Özyiğit, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 'Değişimden yana oyumuzu kullandık. Güzel bir ülkeye, demokratik bir geleceğe vesile olsun. Tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum' dedi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Özyiğit, Özel Toros Koleji'nde oyunu kullandı. Özyiğit, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Değişimden yana oyumuzu kullandık. Güzel bir ülkeye, demokratik bir geleceğe vesile olsun. Tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Abdullah Özyiğit Mersin Yenişehir Toros Dağları Twitter Politika Haberler

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