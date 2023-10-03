Mersin'de terör saldırılarını destekleyen paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden Ankara'daki terör saldırısını destekleyici mahiyette paylaşım yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen koordineli çalışmada, bazı sosyal medya hesaplarından Ankara'da İçişleri Bakanlığı Ek Hizmet Binasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin destekleyici mahiyette paylaşım yapıldığı belirlendi. Hesabı incelemeye alan ekipler, aynı hesaptan geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan 'Gerilla TV' isimli haber kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yer aldığı tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda paylaşım yapılan sosyal medya hesabının Y.S isimli şahıs tarafından kullanıldığının anlaşılması üzerine, şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.