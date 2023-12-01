Mersin'de 2023-2024 Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'de 2023-2024 yılı kış tedbirleri koordinasyon toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, kış mevsiminde vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşlarının müşterek gayretle çalışacaklarını belirterek, kış mevsiminde trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, sürücülerin, yolcuların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması; eğitim, sağlık, yol ulaşım, elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak kış mevsimine hazırlanıldığını söyledi.

Kurum yetkililerinin birer sunum yaptığı toplantıda, kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar madde madde ele alındı, yol güzergahlarının durumu ve riskli bölgelere ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı, kurumların yürüteceği iş ve işlemler ile iş birliği ve koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi alışverişlerinde bulunularak muhtelif kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan kararların bazıları ise şöyle; "Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda iller arasında koordinasyon sağlanarak en seri şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kaza danışma hatlarına ve GAMER'e bildirilmesi, il ve ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmemesi, karayolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak olan taşıtların uygun yerlerde bekletilmesi. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolculara yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardımın ulaştırılması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmelerinin sağlanması. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiğinin önceden belirlenen 'alternatif güzergahlara' yönlendirilerek, trafiğe kapanan yollara araç geçişine kesinlikle izin verilmemesi. Şiddetli hava akımına bağlı sis, yanal rüzgar, kar sürgünü, erken ve gizli buzlanma gibi olumsuzlukların yaşandığı ve trafik kazalarına neden olan karayolu kesimlerine gelmeden önce, megafonla veya led ekranlı panel cihazı bulunan ekip otolarıyla sürücüler; 'görüş mesafesinin azaldığı', 'takip mesafesini arttırmaları', 'şerit izleme kurallarına uymaları', 'sis farlarını kullanmaları', 'yavaş ve dikkatli seyretmeleri', 'gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları' hususlarında uyarılması, söz konusu alanlarda ilave tedbirlerin planlanarak uygulanması. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık ile takip eden 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması, özellikle şehirlerarası yolcu otobüslerinin terminal çıkışında kontrol edilerek eksikliği olanların tamamlamadan çıkış izninin verilmemesi. Yol ve mevsimsel koşullar nedeniyle kapanan yolların karayolunun trafiği derhal açılması amacıyla kurtarıcı/ çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulmasının sağlanması ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirlerin alınması, görevli personelin irtibat numaralarının güncellenmesi ve devamlı ulaşılır durumda olması, kurumlar arası iletişimde sorun yaşanmaması. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve belediye tarafından gizli buzlanma riski olan bölgelere gerekli işaretlemelerin yapılması. Erdemli 33-53 Güzeloluk Ayrancı il yolu ve Silifke 33-57 Kırobası il yollarının 1 Aralık 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arası trafik akımına kapatılması."

Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri katıldı. - MERSİN