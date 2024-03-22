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Meral Akşener Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tekirdağ programına Marmaraereğlisi ilçesinden başlayan Akşener, esnafı ziyaret etti.

İyi Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet İlker Atasever'in eşlik ettiği Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.

Daha sonra Muratlı ilçesine geçen Akşener, Mustafa Kemal Caddesi'nde yaptığı konuşmada, dün Saray ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Emekliler ve atanamayan öğretmenlerin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

"Bu seçimde hem belediye başkan adaylarına hem de kendime oy istiyorum. Eğer bizim partimiz bu seçimden hakikaten yarına yönelik güçlü çıkarsa 2028'e giden süreçte muhalefet nasıl yapılırmış, muhalefet yapılırken vatandaşın, milletin sesi nasıl olunurmuş göstereceğim.

Milletimiz velinimetimizdir. Sizin talepleriniz, sizin dertleriniz üzerinden muhalefet nasıl yapılır göstereceğim. Ben bugüne kadar hep birilerini seçtirdim. İlk defa şahsıma oy istiyorum. Diyorum ki elimi uzattım. Tutun ellerimi, görün muhalefet nasıl yapılır."

Daha sonra Hayrabolu ilçesine geçen Akşener, Alpullu Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Gökhan Metiner ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Marmaraereğlisi Meral Akşener İYİ Parti Hayrabolu Tekirdağ Politika Güncel Haberler

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